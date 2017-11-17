В Киеве задержали карточных мошенников, которые украли у госбанка 6 миллионов гривен

Правоохранители задержали в Киеве две группы злоумышленников, которые с помощью поддельных банковских карточек завладели почти 6 млн гривен государственного банка.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

Спецоперацию проводили Киевская местная прокуратура №7 (Подольский район) совместно с сотрудниками Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Злоумышленники устанавливали специальные устройства на банкоматы государственного банка, с помощью которых считывали информацию о банковских картах клиентов, а также устанавливали накладки со скрытой микрокамерой для записи пин-кодов, которые вводили клиенты банка. В дальнейшем они изготавливали поддельные банковские карточки, которые были идентичны оригинальным, и снимали с них денежные средства.

10 ноября были задержаны двое злоумышленников во время очередного незаконного снятия денежных средств. Во время обысков у них изъяли поддельные банковские карты, более 1 млн гривен, специальные устройства для считывания информации с карточек, накладки на банкомат со скрытой микрокамерой, устройства для записи информации на карты, а также целый арсенал оружия - автоматы Калашникова, пистолеты и патроны. Обоим злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

16 ноября в рамках этого же расследования прокуратура и СБУ задержали вторую группу, которая действовала аналогичным способом.

У двух фигурантов изъяли специальное устройство для считывания информации с карточек, накладку со скрытой микрокамерой, а также ноутбук, на жестком диске которого находилась папка с названием "Работа", в которой накапливались видеозаписи с скрытой микрокамеры, установленной на банкоматах. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Общая сумма ущерба, нанесенного действиями обеих преступных групп, составляет около 6 млн гривен.

Злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Устанавливаются другие соучастники преступлений, в том числе за рубежом.

Напомним, на Одесчине СБУ задержала организатора «ограбления века» в Польше.