В Одессе акция в защиту Горсада переросла в массовую драку, начальнику полиции разбили голову

В Одессе акция в защиту зеленых насаждений в Горсаду переросла в массовую драку с полицией.

Об этом сообщает «Думская».

Возле Летнего театра собрались около 200 человек – общественных активистов, небезразличных одесситов. Часть протестующих мирно общалась с прибывшим на митинг директором компании «Солинг», которой в декабре прошлого года передали в аренду территорию Летнего театра. Бизнесмен убеждал горожан, что ничего высотного в Горсаду построено не будет и обещает показать проект в феврале будущего года.

Арендатор не смог убедить митингующих и покинул место встречи. После небольшой потасовки с полицией толпа прорвалась на территорию Летнего театра.

Протестующие сняли ворота Летнего театра. Шеф полиции Одесской области Дмитрий Головин попытался утихомирить буянов, однако те стали его толкать. Сотрудники полиции вступились за начальника. Произошли несколько столкновений с правоохранителями, митингующие оказались заблокированными на территории театра кордоном полиции.

Начальник одесской полиции Дмитрий Головин получил травму в ходе столкновений с протестующими – ему разбили голову. Затем началась массовая драка митингующих и правоохранителей, а воротами, снятыми с Летнего театра, подперли вход в здание мэрии.

Напомним, что ранее в Одессе «активисты» сорвали спектакль российского артиста Константина Райкина.