Стало известно о новых задержаниях в Одессе по делу о вымогательстве более 200 тысяч долларов

Полиция задержала за вымогательство депутата сельского совета Затоки, чиновника этого сельсовета и депутата сельского совета Шабо.
Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе по этому же делу задержали начальника следственного отдела Приморского отдела полиции, а также начальника отдела природопользования Одесского областного совета Александра Харлашина.
Правоохранители работали в рамках уголовного производства, начатого по факту создания преступной организации, которая намеревалась завладеть земельными участками в Затоке, использования поддельных документов и злоупотребления служебным положением.
В течение 2017 года на территории Затоки в частную собственность передали 14 земельных паев, которые оформили на подставных лиц, приближенных к депутатам и чиновникам Затоковского сельского совета.
«Областные чиновники, среди которых – депутаты и начальник одного из подразделений Приморского отдела полиции, проворачивали аферы, связанные не только с присвоением чужих земельных наделов, но и с вымогательством денег за проданные участки. От одной из своих жертв сообщники требовали продать участок и отдать им его рыночную стоимость – 72 тысячи долларов США», - сообщили в департаменте.
В еще одном случае задержали чиновника Затоковского сельского совета, который вымогал 129 тысяч долларов.
«В другом случае начальник одного из департаментов Затоковского сельского совета требовал от местной жительницы 129 тысяч долларов США за положительное решение вопроса о выделении в собственность и предоставлении в аренду земельных наделов. Ему будет объявлено о подозрении по части 4 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины», - сообщили в полиции.