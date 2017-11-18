Стало известно о новых задержаниях в Одессе по делу о вымогательстве более 200 тысяч долларов

Полиция задержала за вымогательство депутата сельского совета Затоки, чиновника этого сельсовета и депутата сельского совета Шабо.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе по этому же делу задержали начальника следственного отдела Приморского отдела полиции, а также начальника отдела природопользования Одесского областного совета Александра Харлашина.

Правоохранители работали в рамках уголовного производства, начатого по факту создания преступной организации, которая намеревалась завладеть земельными участками в Затоке, использования поддельных документов и злоупотребления служебным положением.

В течение 2017 года на территории Затоки в частную собственность передали 14 земельных паев, которые оформили на подставных лиц, приближенных к депутатам и чиновникам Затоковского сельского совета.

«Областные чиновники, среди которых – депутаты и начальник одного из подразделений Приморского отдела полиции, проворачивали аферы, связанные не только с присвоением чужих земельных наделов, но и с вымогательством денег за проданные участки. От одной из своих жертв сообщники требовали продать участок и отдать им его рыночную стоимость – 72 тысячи долларов США», - сообщили в департаменте.

В еще одном случае задержали чиновника Затоковского сельского совета, который вымогал 129 тысяч долларов.