В КГБ Беларуси заявили, что украинский журналист задержан по подозрению в шпионаже

Комитет госбезопасности Беларуси заявил, что задержанный в Беларуси украинский журналист Павел Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за вознаграждение собирали для него сведения разведывательного характера.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель КГБ Беларуси Дмитрий Побяржин, сообщает портал Tut.by.

Белорусский КГБ заявляет, что после задержания Шаройко признался, что является сотрудником кадрового аппарата разведки и работает под прикрытием в звании полковника.

«25 октября 2017 года сотрудниками КГБ при проведении агентурной акции с поличным был задержан кадровый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Павел Шаройко», – сообщил Побяржин.

«С учетом опыта его работы в качестве руководителям пресс-службы Главного управления разведки Минобороны, для прикрытия ему определена должность корреспондента Общественной национальной телерадиокомпании Украины», – заявил официальный представитель КГБ Беларуси.

Представитель ведомства утверждает, в Беларуси Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, «которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере».

«В отношении Павла Шаройко возбуждено уголовное дело по статье 358 УК Беларуси «шпионаж» и принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», – добавили в КГБ.

Утверждается, что в ходе проведения следственных действий, «получены убедительные доказательства его противоправной деятельности, наносящей вред национальным интересам Беларуси, а во время обыска у Шаройко обнаружены копии разведывательных донесений, направленных им ранее в Центр».

- В результате Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающего под прикрытием, а также свое звание — полковник. Он также подтвердил, что координацию его разведывательной деятельность осуществлял сотрудник Главного управления разведки Минобороны Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием советника посольства Украины Беларуси, – заявил Побяржин.

- За деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон-грата, – добавил он.

Как известно, 17 ноября председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.