В Николаеве угнали внедорожник дочери бизнесмена «Тазика»

В Николаеве в ночь на 22 ноября угнали внедорожник дочери Виктора Чередника, шесть раз судимого 64-летнего николаевского бизнесмена, известного по прозвищу «Тазик».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили собеседник в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Белый «Toyota Land Cruiser Prado» Марии Чердник угнали возле дома №96 по проспекту Центральном в районе Дома художников. Пропажу автомобиля она заметила утром и заявила об этом в полицию.

Отметим, что в 2013 году неизвестные сожгли «BMW X-5» Виктории Чередник в районе пересечения Херсонского Шоссе и улицы 2-я Ингульская. Преступление осталось нераскрытым.

Добавим, что похожий случай произошел 20 ноября - в Николаеве угнали «Toyota Land Cruiser» с государственным номером ВЕ3394ВІ, который был припаркованный по проспекту Центральному у дома №16.

Напомним, ранее в Николаеве полиция начала уголовное производство по факту некачественного выполнения ремонта дороги на улице Флотской в микрорайоне Соляные, который проводила фирма «Дельта-Ойл», которая принадлежит Марии Чередник.