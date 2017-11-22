Задержанный по подозрению в растрате генерал Алимпиев отказался, чтобы за него внесли залог

Начальник Харьковского национального университета Воздушных сил Андрей Алимпиев отказался воспользоваться возможностью внести залог и выйти из СИЗО, хотя необходимые 1,5 миллиона гривен «практически удалось собрать».

Об этом заявил адвокат Алимпиева Максим Журавлев, сообщает «Интерфакс-Украина».

- Нам практически удалось собрать необходимую сумму совместными усилиями родственников, бывших и нынешних сослуживцев, боевых товарищей и просто неравнодушных людей. Но это принципиальное решение генерал-майора Алимпиева – отказаться от возможности выхода под залог, поскольку он считает обвинения против себя абсолютно необоснованными, - сказал защитник генерала.

По его словам, на определение следственного судьи об избрании меры пресечения будет подана апелляция.

Ранее сотрудники военной прокуратуры задержали начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба Алимпиева. Его задержали по подозрению в растрате 2,4 миллиона гривен в пользу двух компаний при закупке горючего. 20 ноября Дзержинский райсуд Харькова арестовал Алимпиева с возможностью внесения залога размером 1,5 миллиона гривен.