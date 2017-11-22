На Ровенщине банда вооруженных грабителей напала на отель, есть пострадавшие

Во вторник вечером неизвестные вооруженные люди ограбили отельный комплекс в Корецком районе Ровенской области.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Отмечается, что около 10 человек с оружием в камуфляже и балаклавах ворвались в здание отеля, связали персонал и избили двух посетителей - граждан Азербайджана.

Нападавшие отобрали у работников и посетителей комплекса телефоны и ценные вещи. Также они забрали 50 тысяч гривен и около 800 наименований товаров из магазина отеля.

Через несколько часов одной из сотрудниц отеля удалось развязаться и она выбежала на трассу, где стала останавливать автомобили. Один из водителей вызвал полицию.

Также на место происшествия прибыли медики, которые госпитализировали двух пострадавших. Комплекс принадлежит итальянцу Иосифу Бертоза.

Напомним, в Киеве вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 3 миллионами гривен.