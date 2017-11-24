В Николаеве пьяный вор украл телефон и почти сразу же его потерял

В Николаеве полиция задержала 31-летнего ранее судимого мужчину, который украл телефон у кассира в супермаркете.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

В полицию обратилась 18-летняя девушка с заявлением, что неизвестный украл ее мобильный телефон. Девушка работает кассиром в супермаркете. Заступив на смену, она оставила личные вещи в служебном помещении и приступила к работе. О краже телефона она узнала, когда через несколько часов вернулась в раздевалку и осмотрела карманы своей куртки.

Разыскали подозреваемого участковые офицеры полиции. В этом им помогли записи с камер видеонаблюдения. Правоохранители в течение нескольких суток установили его личность, а впоследствии и местонахождение. Задержанный признался в содеянном и оправдывал свои действия чрезмерным количеством выпитого спиртного.

По словам подозреваемого, находясь в торговом зале, он воспользовался тем, что за его действиями никто не наблюдает, зашел в служебное помещение и начал рыскать по оставленным в раздевалке вещам. Найдя в кармане куртки телефон, он забрал его, после чего вышел обратно в торговый зал, сделал покупки и быстро ушел. Однако распорядиться добычей вор так и не смог, ведь из-за сильного алкогольного опьянения потерял телефон. Задержанному теперь грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве суд отпустил под домашний арест подозреваемых в ограблениях магазинов меховых изделий.