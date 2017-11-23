В Николаеве суд отпустил под домашний арест подозреваемых в ограблениях магазинов меховых изделий

Центральный районный суд Николаева Центральный райсуд Николаева 22 ноября отпустил всех четверых подозреваемых в ряде краж шуб, брендовых вещей и компьютерной техники в ряде регионов Украины.

Об этом в своем блоге на «Преступности.НЕТ» пишет начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области Елена Бережная.

Как известно, в этом году в ночь на 29 марта неизвестные взломали входную дверь и обокрали магазин меховых изделий в центре Николаева на улице Соборной. Злоумышленники похитили девять шуб из соболя и 21 шубу из норки общей стоимостью около 4 миллионов гривен. В июне 2017 года, в Киеве николаевская полиция задержала четырех подозреваемых в этой краже: ранее судимых трех жителей Киевщины и уроженца Тбилиси.

Для задержания этой группировки, которая промышляла кражами шуб, брендовых часов и техники по всей Украине, из Николаева были привлечены 60 сотрудников полиции. Кроме того, двух участников ОПГ задерживали с привлечением спецподразделения «КОРД».

«22 ноября коллегия судей Центрального района города Николаева в составе – запомните, николаевцы, эти фамилии – Светланы Гречаной, Оксаны Мамаевой и Владимира Алейникова – при рассмотрении продления меры пресечения избрала всем задержанным меру пресечения в виде домашнего ареста! Светлана Гречаная, чей супруг раньше служил в УБОПе и ловил дорогой ценой и с невероятными рисками таких же подонков, сейчас отпускает их под домашний арест», – возмутилась Бережная.

При этом Бережная подчеркнула, что ранее суд избрал и продлевал всем ранее судимым подозреваемым меру пресечения и усматривал для такого решения все основания. Кроме того, 5 октября законность продления ареста подтвердил и Апелляционный суд Николаевской области.

Напомним, в Николаеве суд по ходатайству прокуратуры отпустил под домашний арест подозреваемого в международной торговле людьми.