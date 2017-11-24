На Николаевщине отдали под суд рецидивиста, обвиняемого в изнасиловании семилетней девочки

В Николаевской области отдали под суд 30-летнего жителя Братского района, который обвиняется в изнасиловании своей семилетней падчерицы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

«В августе 2017 года в селе Соколовка в ночное время суток ранее судимый за изнасилование местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в своем доме изнасиловал семилетнюю падчерицу», - сообщили в прокуратуре.

Действия обвиняемого квалифицированы по части 4 статьи 152 («Изнасилование, совершенное повторно в отношении малолетнего»). В настоящее время обвиняемый находится под стражей. За совершение инкриминируемого преступления ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция задержала жителя Николаевщины, подозреваемого в развращении своей маленькой падчерицы.