В результате совместной спецоперации с Германией в Украине задержали 12 человек, угонявших элитные автомобили в Европе

Правоохранительные органы Украины и Германии 22 ноября провели совместную операцию по задержанию международной группы подозреваемых в угоне элитных автомобилей в Европе и легализации их в Украине.

Об этом сообщает первый заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук,

Полицейские из Берлина обратились в Генпрокуратуру Украины с запросом об оказании международной правовой помощи в уголовном производстве по факту деятельности преступной группировки. Ее организовали 12 граждан Украины для незаконного завладения автомобилями на территории Евросоюза, в частности в Германии, и их реализации.

Во исполнение запроса Генпрокуратурой Украины вместе с оперативными работниками Нацполиции было проведено 15 обысков в ряде областей. Были обнаружены доказательства преступной деятельности участников группы: средства для незаконного открытия автомобилей, документы на похищенные транспортные средства и другое. Также были выявлены факты незаконного хранения огнестрельного оружия.

Пресс-служба полиции в свою очередь пишет, что обыски проводились также на территории Германии.

Напомним, в Киеве полиция задержала водителя, который на угнанном автомобиле ехал 190 км/ч.