В Киеве полиция задержала водителя, который на угнанном автомобиле ехал 190 км/ч

В Киеве на Русановской набережной автомобиль Mazda 3 нарушил правила дорожного движения и не остановился по требованию правоохранителей, после чего началась погоня.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что скорость Mazda достигала 190 км/ч.

На Днепропетровском шоссе перед Заболотного автомобиль остановлен тремя авто спецподразделения сопровождения. Водитель и пассажир были задержаны. Выяснилось, что автомобиль находился в угоне.

Напомним, в Кропивницком 21-летний пьяный водитель установил антирекорд по нарушениям за одну поездку.