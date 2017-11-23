В Киеве полиция задержала водителя, который на угнанном автомобиле ехал 190 км/ч

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В Киеве на Русановской набережной автомобиль Mazda 3 нарушил правила дорожного движения и не остановился по требованию правоохранителей, после чего началась погоня.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что скорость Mazda достигала 190 км/ч.

На Днепропетровском шоссе перед Заболотного автомобиль остановлен тремя авто спецподразделения сопровождения. Водитель и пассажир были задержаны. Выяснилось, что автомобиль находился в угоне.

Напомним, в Кропивницком 21-летний пьяный водитель установил антирекорд по нарушениям за одну поездку.

Роман Свиридов

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