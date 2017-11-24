В Николаеве охранник «ювелирки» закрыл дверь перед вооруженными налетчиками – разбойники ушли с пустыми руками

В Николаеве вечером 22 ноября неизвестные с оружием хотели ворваться в ювелирный магазин по проспекту Центральный, напротив остановки «3-я Слободская», но охранник заметил опасность и успел закрыть входную дверь. Грабители несколько раз дернули дверную ручку и ушли без наживы.

Об этом на своей странице в Facebook написал пользователь с ником Karl Heine.

Пользователь соцсети пишет, что инцидент произошел около 18:00, во время большого скопления людей. Неизвестные подъехали к магазину на «иномарке» с иностранными номерами.

«Вышло четыре человека вооруженных автоматическим боевым оружием, предположительно АК, в балаклавах, касках и бронежилетах и стремительно направились к ювелирному магазину… В это время охранник магазина находился около дверей. Заметив приближающуюся опасность он быстро закрыл нах..й дверь. Грабители стали дергать за ручку, но убедившись, что дверь закрыта, побежали в машину и спокойно скрылись», – говорится в записи в соцсети.

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили также в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области. В полиции по данному факту открыли уголовное производство по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»).

Отметим, что последнее время в южных регионах Украины участились случаи подобных нападений на ювелирные магазины. Злоумышленники в бронежилетах, касках, с автоматическим оружием совершают дерзкие налеты на ювелирные магазины и скрываются на черном «BMW Х5». При этом в некоторых сообщениях отмечается, что нападавшие имеют на черной форме распознавательные знаки Нацполиции.

Похожее разбойное нападение на ювелирный магазин произошло 29 августа в Вознесенске.

Видео нападения на ювелирный магазин в Вознесенске:

Также, 9 сентября, во время визита Порошенко и Гройсмана в Винницу, вооруженные автоматами и в балаклавах мужчины ограбили три ювелирных магазина, а в Кривом роге подобный инцидент произошел 31 июля. Во всех случаях преступники передвигались на черном автомобиле «BMW Х5».

8 сентября в Николаеве воры «обнесли» ювелирный магазин в ТЦ «Таврия», похитив сейфы с украшениями. Как оказалось, похитителям удалось вынести три сейфа с пятью килограммами золотых изделий на сумму более трех миллионов гривен в то время пока охрана спала.

Также 23 сентября группа вооруженных автоматами мужчин ворвалась в ювелирный магазин в херсонском торговом центре. Грабители забрали ювелирные украшения и скрылись на черном «BMW Х5».

Видео нападения на ювелирный магазин в Херсоне: