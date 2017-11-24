На Николаевщине грабитель, которому через две недели отбывать наказание в тюрьме, напал на женщину

На Николаевщине мужчина недавно осужденный за кражу, которому через две недели отбывать наказание в местах лишения свободы совершил разбойное нападение на женщину.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

«22 ноября в Березанское отделение Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение из больницы о госпитализации 30-летней жительницы села Коблево с телесными повреждениями головы», - говорится в сообщении.

От потерпевшей правоохранители узнали, что около 23:55, когда она возвращалась домой от подруги, к ней сзади подбежал неизвестный мужчина, ударил ее в лицо, от чего она потеряла сознание. А когда пришла в себя, обнаружила, что исчезла ее сумка, в которой находились 120 гривен, золотая цепочка с кулоном, банковские карточки и паспорт на ее имя.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины 19-летнего местного жителя, который обоснованно подозревается в совершении разбойного нападения.

Также, в ходе расследования выяснилось, что несколько месяцев назад злоумышленник успел уже побывать под следствием за совершение имущественных преступлений и суд вынес ему приговор связаный с лишением свободы сроком на шесть лет. Согласно приговору суда, мужчина должен начинать отбывать наказание через две недели. И в это время он успел совершить разбойное нападение.

Нападающий аргументировал свой поступок необходимостью средств для приобретения вещей в местах лишения свободы. Увидев одинокую женщину он решил воспользоваться ситуацией, и отобрать ее имущество.

«Он подбежал к своей жертве, ударил ее в лицо, от чего женщина потеряла сознание и, выхватив из рук сумку, убежал. Через несколько минут нападающий вернулся к потерпевшей, и будто случайный прохожий, спросил, все ли с ней в порядке, и может ли он чем-то помочь. Потерпевшая достала свой мобильный телефон и попросила незнакомца позвонить ее подруге, от которой она возвращалась домой. Злоумышленник выполнил просьбу потерпевшей, отдал ей средство связи и ушел», - собщает отдел коммуникации.

Похищенным имуществом злоумышленник воспользоваться не успел. Сейчас полицейские все изъяли и вернули владелице.

По согласованию с местной прокуратурой нападающему сообщено о подозрении по признакам ч.1 ст.187 УК Украины («Разбой»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, и сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения .

Напомним, ранее сообщалось, что в Еланецком районе полицейские задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на пенсионерку.