Число погибших в результате теракта в Египте возросло до 200 человек

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Число погибших после нападения боевиков на мечеть Аль-Рауда в Бир-эль-Абеде на Северном Синаев  увеличилось до 200 человек.

Ранее сообщалось о 184 погибших в результате нападения боевиков на мечеть Аль-Рауда в Бир-эль-Абеде на Северном Синае. Еще 120 человек были ранены.

Данные о погибших и пострадавших постоянно обновляются.

Как известно, вооруженное нападение с применением огнестрельного оружия и взрывного устройства произошло около столицы провинции Эл-Ариш во время пятничных молитв, сообщили полицейские.

По данным полиции ,боевики подъехали к мечети на четырех внедорожниках, применили бомбу, а затем открыли огонь по молящимся людям. Президент Абдель Фаттах аль Сиси созвал внеочередное заседание органов безопасности.

Пока никто не взял ответственность за нападение.

Роман Свиридов

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