На Первомайщине мужчина по неосторожности подстрелил своего товарища вместо лиса

Житель одного из сел Первомайского района 24 ноября, по неосторожности подстрелил своего товарища во время охоты на лис.

Об этом сообщает Первомайский отдел полиции ГУНП Николаевской области.

Так, 24 ноября в 3:50 утра в Первомайский отдел полиции поступило сообщение из приемного покоя местной больницы о том, что в хирургическое отделение доставлен 27-летний мужчина с огнестрельным ранением.

«Во время проведения первоочередных следственных действий правоохранители выяснили, что накануне к 32-летнему жителю села Витольд Брод, который является владельцем охотничьего ружья «Natsan» 12 калибра, на мотоцикле приехал его друг, и мужчины решили устроить ночью охоту на лис, который повадился воровать птицу у жителей их деревни», - говорится в сообщении.

Пострадавший, взяв свое ружье около 00:30 ночи и вместе с приятелем на его мотоцикле поехали на охоту на окраину села, где в поле устроили засаду на рыжего хищника. Дождавшись зверя, охотник выстрелил в него и ранил, но хищник начал убегать. Догонять лиса мужчины решили на мотоцикле.

«За рулем был пострадавший, а его товарищ, стоя на подножках мотоцикла позади него во весь рост и держа в руках заряженное ружье, пытался попасть в раненого зверя. Преследуя лиса, водитель неожиданно повернул руль, а его товарищ, не удержавшись, упал на землю и совершил один непроизвольный выстрел, попавший в сторону спины пострадавшего», - передает полиция.

Мужчина позвал на помощь односельчан и доставил пострадавшего приятеля в больницу, где медики оказали ему первую неотложную помощь. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Правоохранители на месте происшествия изъяли охотничье ружье, которое направили на исследование в экспертного центра.

Следователями Первомайского отдела полиции ГУНП в Николаевской области проводится расследование по уголовному производству, начатом по признакам ст.128 УК Украины («Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение»), санкция которой предусматривает наказание в виде общественных работ сроком от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Продолжается досудебное следствие. Правоохранители выясняют обстоятельства указанного события, назначено проведение соответствующих экспертиз, ожидаются на выводы специалистов.

Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре, в Змиевский отдел полиции Харьковской области пришло сообщение о том, что мужчина застрелил своего знакомого во время охоты.