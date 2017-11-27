Украина вошла в список стран с самым высоким уровнем организованной преступности и заняла 113 место в перечне из 137.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного специалистами Всемирного экономического форума.

Согласно рейтингу, Украина вошла в рейтинг с оценкой 3,9, что почти в два раза превышает оценку Финляндии, где уровень организованной преступности считается самым низким в мире.

Так, в группе стран с самым высоким уровнем организованной преступности Украина оказалась рядом с государствами Южной, Латинской Америки и Африки. Рейтинг возглавили Сальвадор, Гондурас и Венесуэла.

Согласно данным рейтинга, наименьшей уровень влияния организованная преступность имеет в Финляндии, Норвегии и Омане.

Отметим, что специалисты составляли рейтинг на основе данных за 2015-2016 годов. Странам выставлялись оценки от 1 до 7, где 1 - значительное влияние организованной преступности, 7 - отсутствие влияния.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина вошла в топ-20 стран мира по уровню терроризма.