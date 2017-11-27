Житель Николаевской области жестоко избил парня, который начал приставать к его сестре

В Березанском районе Николаевщины 24-летний парень избил своего 25-летнего знакомого, который приставал к его сестре.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

25 ноября в полицию сообщили о госпитализации парня с многочисленными телесными повреждениями.

«Как выяснилось, накануне компания молодых людей отдыхала в доме одного из товарищей. Во время употребления спиртных напитков один из молодых людей начал цепляться к сестре своего знакомого. Парень сделал замечание и попросил держать себя в руках. Но это не помешало его знакомому продолжить «ухаживания». В результате возник словесный конфликт, который перерос в драку. Сейчас пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает», - сообщили в полиции.

Подозреваемый задержан, ему сообщили о подозрении в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, это наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Николаева заявила, что ее четырехлетнюю дочь избила ногами воспитательница детского сада.