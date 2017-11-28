В Николаеве мужчина во время ссоры нанес ножевое ранение своему сыну, в результате чего он был доставлен в реанимацию

Правоохранители Заводского отдела полиции задержали 60-летнего мужчину, который во время семейной ссоры ножом ударил своего сына, которого доставили в реанимационное отделение больницы.

Об этом сообщает Заводский отдел полиции ГУНП в Николаевской области.

Так, в полицию поступило сообщение из больницы о том, что в приемное отделение с ножевым ранением поясницы доставлен 35-летний местный житель. Следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции выяснила, что пострадавший получил телесные повреждения во время ссоры с отцом. Полицейские устанавливают все обстоятельства события. С места происшествия правоохранители изъяли орудие преступления – нож.

«Следственным отделением Заводского ОП ГУНП в Николаевской области расследуются материалы уголовного производства, начатого по признаками ч.1 ст.121 УК «Умышленное тяжкое телесное повреждение», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения. Досудебное следствие продолжается», – говорится в сообщении.

Напоминаем, что на Николаевщине подросток смертельно ранил отчима, который издевался над его матерью.