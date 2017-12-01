В Кременчуге нашли автомобиль, угнанный в Николаевской области

В городе Кременчуге Полтавской области 29 ноября патрульные остановили автомобиль, который, как оказалось, находился в розыске в Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кременчуга.

Патрулируя улицу Небесной сотни, полицейские увидели автомобиль «ВАЗ-2104», который нарушил правила дорожного движения: двигался по полосе, предназначенной для движения маршрутных транспортных средств.

«Инспекторы остановили этот автомобиль и выяснили, что им управлял 51-летний гражданин. У мужчины не было водительского удостоверения, а также свидетельства о регистрации транспортного средства. Также патрульные выяснили, что «ВАЗ-2104» находится в розыске в Николаевской области, как угнанный автомобиль», - сообщили в полиции.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области задержали двух николаевских угонщиков, уже успевших продать похищенный автомобиль.