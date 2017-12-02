В полиции рассказали об угонщике из Первомайска, который провел в тюрьме 32 года

В полиции рассказали подробности дела угонщика из Первомайска, которого задержали в Полтавской области.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кременчуге полиция задержала мужчину, который ехал на угнанном в Первомайске автомобиле.

Ранее, 29 ноября полицию обратился житель Первомайска с заявлением о том, что у него угнали автомобиль «ВАЗ-2104». С утра он приехал на рынок на своем автомобиле, который оставил у дома № 46 по улице Юмашева. Через несколько часов мужчина вернулся к своему авто, но его на месте уже не было.

Информацию об угоне внесли во всеукраинскую базу данных «Угон», поэтому автомобиль и задержали в Кременчуге. За рулем машины был 51-летний житель Первомайского района, который «специализировался» исключительно на похищении автомобилей марки «ВАЗ» и провел в тюрьме 32 года. При этом у него была непогашенная судимость.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»), решается вопрос об избрании меры пресечения. После проведения всех необходимых следственных действий автомобиль будет возвращен владельцу.