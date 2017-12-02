На Одесщине мужчина взял в заложники свою семью и угрожал их убить

В Белгород-Днестровском в пятницу, 1 декабря, 73-летний мужчина взял в заложники свою жену и дочь.

Об этом сообщают в полиции Одесской области.

Так, во время семейной ссоры вооруженный ружьем мужчина, угрожая убийством и поджогом, забаррикадировал в доме жену и дочь.

Прибывшие сотрудники местного отдела полиции, руководства ГУНП, бойцы подразделения специального назначения, переговорщики, работники ГСЧС и прокуратуры убеждали его отпустить их, однако мужчина не прислушался к словам главы полиции и несколько раз выстрелил в сторону правоохранителей, после чего те приняли решение брать дом штурмом.

В ходе проведения спецоперации злоумышленника задержали, обошлось без пострадавших. Из квартиры изъяли охотничье ружье, пистолет «Флобер» и бутылки с бензином. Правоохранители квалифицировали происшествие, как покушение на умышленное убийство. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что трое студентов престижного киевского вуза похитили человека и вымогали за него выкуп.