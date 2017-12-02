Нацполиция опубликовала видео штурма дома, в котором мужчина взял в заложники жену и дочь

Главное управление Национальной полиции в Одесской области опубликовало видео штурма дома, в котором мужчина, угрожая убийством и поджогом, взял в заложники жену и дочь.

Как сообщалось, в Белгород-Днестровском в пятницу, 1 декабря, 73-летний мужчина взял в заложники свою жену и дочь.

Прибывшие сотрудники местного отдела полиции, руководства ГУНП, бойцы подразделения специального назначения, переговорщики, работники ГСЧС и прокуратуры убеждали его отпустить их. Однако, мужчина не прислушался. Вместо этого он произвел три выстрела в сторону полицейских, бросал в них бутылки с зажигательной жидкостью и угрожал сжечь дом. После чего было принято решение брать дом штурмом.

Переговоры с преступником проводил лично руководитель ГУНП генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин. В результате спецоперации злоумышленник задержан. Из числа гражданских лиц пострадавших нет. Во время штурма один из спецназовцев получил незначительные повреждения.

По данному факту открыты уголовные производства по части 1 статьи 15(«Покушение на преступление»), части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») и статьи 342 («Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 20 мая 2015 года, в одесском торговом центре «Новый Привоз» неизвестный мужчина взял в заложники двоих посетительниц аптеки, выдвинув требование вылечить его мать, которая, по словам злоумышленника, тяжело больна. В результате переговоров, занимая на тот момент должность заместителя начальника милиции Одесской области, Дмитрий Головин обменял себя на заложника.