Трое офицеров одесской полиции провернули аферу, ограбив автомобиль инкассаторов на 120 тысяч долларов

Трое следователей Главного управления полиции Одесской области в звании капитанов полиции, предварительно сговорившись, провернули аферу, в результате которой присвоили чужие 120 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что одесским управлением Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины была получена информация о причастности отдельных сотрудников ГУНП в Одесской области к преступным действиям.

«Оперативники ВБ установили, что трое 29-летних правоохранителей – два старших следователя и заместитель начальника отдела следственного управления одесской полиции, узнали о группе лиц одной из фирм, которая занимается перевозкой денежных средств в особо крупных размерах на территории Одессы. Непонятно, что руководило здравым смыслом полицейских, но они договорились о нападении на инкассаторов и завладении денег», – говорится в сообщении.

«Преступный план напарники начали с «липового» заявления вымышленного лица о совершенном мошенничестве. Якобы у «заявителя» выманили денежные средства лица, передвигавшиеся на автомобиле «Subaru» (автомобиль инкассаторов). По этим сфальсифицированным сведениям следователи полиции начали уголовное производство, к которому присоединили составленный ими же протокол допроса «потерпевшего», где отмечалось, что его обидчики занимаются еще и продажей огнестрельного оружия», – отмечают в ведомстве.

Сфабрикованные материалы один из следователей согласовал с процессуальным руководителем прокуратуры Одесской области и получил постановление на проведение обыска автомобиля «злоумышленников».

«А дальше заговорщики, как положено по процедуре, привлекая бойцов полка особого назначения полиции Одессы, остановили указанную машину на одной из улиц, уложили на землю водителя и пассажиров, и провели обыск. Пока спецназовцы профессионально выполняли свою задачу – караулили «опасных вооруженных преступников», за их спинами следователи-аферисты положили на заднее сиденье автомобиля сумку с оружием. Поэтому во время мероприятий под протокол был «обнаружен и изъят» магазин, снаряженный патронами к автомату Калашникова в количестве 57 штук и пистолет «Зораки» с 8 патронами. О том, что заговорщики украли с «Subaru» две сумки с 120 тысячами долларов США и положили их в свой автомобиль, не отмечалось ни в одном служебном документе», – говорится в сообщении.

Потратить похищенную деньги злоумышленники не успели. Оперативники Одесского управления внутренней безопасности НПУ совместно с работниками Службы безопасности Украины и прокуратуры области задержали офицеров полиции и провели санкционированные обыски по месту их проживания и в служебных кабинетах заговорщиков.

«В настоящее время следователям полиции прокуратурой объявлено подозрение по ч.2 ст.366 («Служебный подлог»), ч.2 ст.364 («Злоупотребление властью или служебным положением») и ч.4 ст.187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины. Санкция самой тяжелой из этих трех статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества», – сообщили в ДВБ.

В то же время, как отмечает интернет-издание «Думская», ссылаясь на свои источники в облпрокуратуре, к этому делу причастны трое прокуроров – скандально известный Юрий Коробко, причастный к застройке Ланжерона и уволившийся совсем недавно, а также двое его коллег. Именно они санкционировали обыск в рамках липового производства. При этом к прокурорским никаких претензий у следствия пока нет. Их к ответственности не привлекают.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе за вымогательство взятки задержали начальника следственного отдела Приморского отдела полиции, а также начальника отдела природопользования Одесского областного совета Александра Харлашина.