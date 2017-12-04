В Белой Церкви грабитель в ювелирном магазине распылил слезоточивый газ и застрелил охранника

В Белой Церкви в воскресенье, 3 декабря, мужчина в маске, угрожая оружием, напал на ювелирный магазин. Он ранил двоих сотрудников частной охраны, один из них скончался в больнице.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Так, около 18:00 злоумышленник зашел в ювелирный магазин, распылил в нём слезоточивый газ и попытался украсть драгоценности. Продавец нажал на тревожную кнопку и уже через несколько минут к зданию прибыл наряд частной охраны. В свою очередь злоумышленник несколько раз прицельно выстрелил в охранников и скрылся.

В результате нападения 42-летний работник охранной фирмы получил огнестрельное ранение шеи и умер. Второй охранник получил не тяжкие ранения.

По факту произошедшего возбудили два уголовных производства по части 4 статьи 187 (Разбой) и по части 2 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника и его задержания.

Ранее сообщалось, что в Николаеве неизвестные в форме полиции ограбили ювелирный магазин и устроили стрельбу на Центральном рынке.