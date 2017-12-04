На Николаевщине за выходные в ДТП пострадали несколько человек

На Николаевщине за выходные произошло четыре ДТП, в результате которого несколько человек госпитализированы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, 2 декабря около 18:00 на трассе «Николаев-Доманевка-Березки», около села Сливино, водитель автомобиля «Nissan Almera», по предварительным данным, не справился с управлением и наехал на 58-летнюю женщину, которая с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение.

В этот же день в 08:30 на пересечении улиц Большая Морская и Никольская произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля «Газель» и 63-летней женщины-велосипедиста, которая доставлена в больницу скорой медицинской помощи.

Также в Витовском районе приблизительно в 12:55 на автодороге Н-11 «Николаев–Днепропетровск» возле села Воскресенское, произошло ДТП при участии автомобилей «Daewoo» и «Honda». В результате столкновения транспортных средств 45-летнего водителя «Daewoo» и его пассажира госпитализировали. 33-летнему водителю «Honda» и его двум пассажирам оказали медицинскую помощь.

Сообщается, что около 18:25 на улице Строителей 5 водитель автомобиля «Daewoo», по предварительным данным, не справился с управлением и сбил 47-летнего пешехода. Пострадавшего доставили в больницу.

«По указанным фактам следователи начали уголовные производства по признакам ч.1 ст.286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортными средствами»), санкция которой предусматривает наказание от штрафа до лишения права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого», – говорится в сообщении.

Напоминаем, что в Николаеве днем 4 декабря на перекрестке улиц Пограничная и 1-я Слободская столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ-2106» и микроавтобус «Mercedes», в котором ехали студенты университета культуры.