На Николаевщине за выходные в ДТП пострадали несколько человек

На Николаевщине за выходные произошло четыре ДТП, в результате которых несколько человек госпитализированы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, 2 декабря около 18:00 на трассе «Николаев-Доманевка-Березки», около села Сливино, водитель автомобиля «Nissan Almera», по предварительным данным, не справился с управлением и наехал на 58-летнюю женщину, которая с телесными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение.

В этот же день в 8:30 на пересечении улиц Большая Морская и Никольская в Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие - автомобиль «Газель» сбил 63-летнюю женщину-велосипедистку, которую доставили в Больницу скорой медицинской помощи.

Кроме того, в Витовском районе приблизительно в 12:55 на автодороге Н-11 «Николаев–Днепр», возле села Воскресенское, случилось ДТП с участием автомобилей «Daewoo» и «Honda». В результате столкновения транспортных средств 45-летнего водителя «Daewoo» и его пассажира госпитализировали. 33-летнему водителю «Honda» и его двум пассажирам оказали медицинскую помощь.

В Николаеве около 18:25 на улице Строителей, 5 водитель автомобиля «Daewoo» не справился с управлением и сбил 47-летнего пешехода. Пострадавшего доставили в больницу.

«По указанным фактам следователи начали уголовные производства по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортными средствами»)», – говорится в сообщении.

Напоминаем, что в Николаеве днем 4 декабря на перекрестке улиц Пограничная и 1-я Слободская столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ-2106» и микроавтобус «Mercedes».