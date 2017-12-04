Николаевская полиция задержала пьяного водителя, который сбил насмерть пенсионерку

Утром в воскресенье, 3 декабря, в селе Доманевка на улице Свободы произошло ДТП в результате которого погибла женщина.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля «FIAT» не справился с управлением и наехал на 77-летнюю женщину, после чего транспортное средство перевернулось. В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерка погибла, а водитель, покинув автомобиль, убежал.

Сообщается, что в тот же день водителя, сбившего женщину, разыскали сотрудники полиции и задержали в порядке ст.208 УПК Украины.

Согласно выводам специалистов, 27-летний злоумышленник находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Водителю сообщили о подозрении в совершении преступления, и решается вопрос по избрание меры пресечения.

«Расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 2 ст.286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое управляет транспортным средством») проводят следователи Следственного управления ГУНП в Николаевской области. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого», – говорится в сообщении.

Напоминаем, что на Николаевщине за выходные произошло четыре ДТП, в результате которого несколько человек госпитализированы.