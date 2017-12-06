Николаевская полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких травм

Центральным отделом полиции ГУНП в Николаевской области разыскивается 35-летний Тимошенко Леонид Павлович, который подозревается в нанесении тяжелых телесных повреждений.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Приметы разыскиваемого: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют любой информацией о местонахождении разыскиваемого, или видели его в последнее время, обязательно сообщить в Центральный отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Декабристов, 8 или по телефонам: (0512) 53-12-54, 49-87-01, 102.

Напоминаем, что николаевская полиция разыскивает двух подозреваемых в жестоком убийстве – объявлено вознаграждение.