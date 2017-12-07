«Пришел устраиваться на работу», – задержанный за вооруженный налет на рынок «Колос»

В полиции рассказали подробности утреннего нападения на «вещевой» рынок «Колос».

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как сообщалось, утром 7 декабря группа вооруженных лиц со стрельбой, применением шумовых гранат и слезоточивого газа, попыталась захватить административное здание «вещевого» рынка «Колос». В полиции квалифицировали происшествие по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой с проникновением в помещение»). Задержанные являются жителями Киева и Кропивницкого.

– Я пришел устраиваться на работу, – ответил, один из задержанных сотруднику полиции, добавив, что приехал с Киева и хотел стать охранником.

– Я работой не перебираю, – добавил он.

– Сказали на массовку просто постоять. Должны были там выйти какие-то люди отсюда вот и все. И уйти. Мы должны были просто постоять возле входа, дождаться директора рынка и все, – рассказал еще один киевлянин на видеозапись полиции.

Кроме того в полиции сообщили, что одного из участника нападения задержали уже возле супермаркета неподалеку от рынка. При нем также были обнаружены 300 тысяч гривен, которые были похищены из кассы администрации рынка.

Все задержанные приехали с других регионов Украины на автомобилях с иностранной регистрацией.

С места происшествия изъято помповое ружье, заряженное патронами с резиновыми пулями, ножи и четыре пистолета, предварительно, травматического действия.

Также в полиции уточнили, что трое охранников и техработник рынка были госпитализированы с признаками отравления газом.