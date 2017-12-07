«Руки подняли! На любое движение открою огонь!» - опубликовано видео, как патрульные задержали рейдеров на «Колосе»

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Опубликовано видео, как сотрудники патрульной полиции Николаева 7 декабря задержали группу злоумышленников, захвативших административное здание рынка «Колос».

Видео с нагрудной камеры одного из полицейских опубликовал спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

Как сообщалось, утром 7 декабря группа вооруженных лиц со стрельбой, применением шумовых гранат и слезоточивого газа попыталась захватить административное здание «вещевого» рынка «Колос».  На место происшествия выехали пять нарядов патрульной полиции Николаева и следственно-оперативная группа. 18 злоумышленников с оружием забаррикадировались в помещении. Поэтому сотрудникам третьей роты первого батальона патрульной полиции пришлось штурмовать здание через окна.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям правоохранителей все нападавшие были задержаны и обезврежены. Известно, что злоумышленники являются жителями Киева и Кропивницкого, они прибыли на автомобилях с иностранной регистрацией. С места происшествия изъяли помповое ружье, заряженное патронами с резиновыми пулями, ножи и четыре пистолета травматического действия. В полиции квалифицировали происшествие по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой с проникновением в помещение»). 

«Замечательная работа патрульных Николаева под руководством командира 1-го батальона Виталия Данилы по обезвреживанию почти двух десятков вооруженных злоумышленников, которые утром захватили и забаррикадировались в администрации рынка», - сообщил Тракало. 

Вадим Богданов

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