Депутаты райсовета взяли на поруки арестованного студента, который вместе с патрульным грабил николаевцев

В Николаеве суд изменил меру пресечения студенту, который вместе с патрульным совершал грабежи, с содержания под стражей и отпустил под поруки депутатов Вознесенского районного совета.

Об этом говорится в соответствующем определении Центрального районного суда Николаева.

Как известно, в Николаеве в ночь на 15 сентября полицейские задержали двух подозреваемых в грабежах возрастом 23 и 25 лет. Один из подозреваемых оказался патрульным полицейским Управления патрульной полиции Николаева. Грабители ночью на улице с применением газового баллончика и физической силы срывали с людей украшения.

Так, прокуратура обратилась в суд относительно одного из подозреваемых с просьбой продлить меру пресечения в виде содержания под стражей.

В суде сам подозреваемый, который является студентом, признал свою вину. В одном случае он применил к потерпевшей газовый баллончик, чтобы отобрать цепочку, а во втором – ударил кулаком в лицо мужчину и сорвал золотое украшение.

Адвокат просила суд, учесть что дома мать и дед имеют на него положительное влияние, а дед является бывшим работником милиции. Она просила вместо ареста избрать меру пресечения в виде личного поручительства четырех депутатов Вознесенской районного совета.

Также адвокат приобщила справки о том, что младшая сестра учится в двух учебных заведениях одновременно, а мать болеет. Также она предоставила справку о возможности трудоустройства подозреваемого в магазине и характеристику из университета.

Присутствующий на суде депутат Вознесенского райсовета пояснил, что готов взять подозреваемого на поруки и как бывший работник милиции осознает ответственность и последствия. Также депутат рассказал, что знает подозреваемого в грабеже и его деда длительное время – он уверен, что сможет обеспечить его надлежащее процессуальное поведение.

В итоге суд отметил, что подозреваемый может скрываться от следствия, продолжать совершать полезные преступления при более мягкой мере пресечения, но все же принял решение отпустить подозреваемого на поруки депутатов.

На него также возложили обязательства прибывать к следователю, прокурору и в суд по первому требованию, трудоустроится и перевестись на заочную форму обучения, не покидать границы Николаевской области без разрешения следователя или прокурора.

Напомним, в Киеве полиция задержала на грабеже солдат-срочников Нацгвардии.