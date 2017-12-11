В Николаеве налоговики ликвидировали схему незаконного экспорта сельхозпродукции на ₴6,6 миллиардов

В Николаеве сотрудники налоговой милиции ГФС ликвидировали схему незаконного экспорта сельхозпродукции на сумму более 6,6 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

В ходе расследования налоговики установили семь человек, которые на территории Николаева организовали схему минимизации таможенных платежей и уклонения от уплаты налогов, используя 73 подконтрольные предприятия (транзитеры, экспортеры и группу компаний нерезидентов).

Фигуранты действовали по следующей схеме: закупали сельхозпродукцию (семена подсолнечника, кукурузу, пшеницу, ячмень, бобы соевые и др.) за наличный расчет у населения, отражая в налоговом учете подконтрольных компаний эту закупку у других подконтрольных предприятий. В дальнейшем продукцию экспортировали за границу по непрямым контрактам с использованием подконтрольных предприятий-нерезидентов, подавая в Николаевской, Одесской и Запорожской таможни погрузочно-таможенные декларации, в которых значительно занижали фактурную стоимость товара.

Уже за рубежом продукцию реализовывали с наценкой. При этом реальный доход от операций оставался за границей на счетах подконтрольных предприятий-нерезидентов.

В течение 2016-2017 годов через подконтрольные компании было проведено экспортных операций на сумму более 6,6 миллиардов гривен.

В результате проведенных обысков изъяты печати и штампы подконтрольных предприятий, в том числе нерезидентов, 1 миллион 950 тысяч гривен и 33 тысячи 152 долларов США наличными, документы, черновую бухгалтерию.

Расследование уголовного производства проводится по части 3 статьи 212 («Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Николаевщине наибольшие суммы в бюджет обеспечивают предприятия аграрного сектора.