В Тернопольской области пьяный мужчина угнал трактор, чтобы почистить дороги от снега

В Тернопольской области полиция задержала местного жителя, который угнал трактор.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

К правоохранителям обратились жители села Великие Дедеркалы, они сообщили, что их односельчанин разъезжает на тракторе в нетрезвом состоянии. Полицейские группы быстрого реагирования выехали на место происшествия и застали водителя трактора Т-40 за рулем в нетрезвом состоянии. К тому же водитель признался, что трактор он похитил. Как выяснилось, трактор принадлежит местному коммунальному хозяйству. Руководитель предприятия узнал вора, который раньше работал у них.

«Накануне кражи злоумышленник выпил. «Под градусом» он решил сделать добро для односельчан – расчистить дороги от снега. Пошел в гараж коммунального хозяйства, забрал оттуда трактор и поехал улицам. Там его и застали правоохранители», - сообщили в полиции.

Напомним, что ранее в полиции рассказали об угонщике из Первомайска, который провел в тюрьме 32 года.