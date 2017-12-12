В Николаеве полицейские задержали мужчину, который избил до смерти своего собутыльника

В Николаеве в понедельник, 11 декабря, полицейские задержали мужчину, который забил до смерти своего собутыльника.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Так, в полицию Корабельного района от местных жителей пришло сообщение, о том, что около одного из домов по проспект Богоявленскому происходит драка. Патрульные, прибыв на вызов, увидели побитого мужчину, которому сразу была вызвана скорая медицинская помощь. 46-летний мужчина умер в карете скорой помощи.

Полицейские разыскали злоумышленника, который подозревается в совершении данного преступления в одном из расположенных рядом кафе. По словам 36-летнего мужчины, они вместе с пострадавшим распивали спиртные напитки, после чего между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку.

На данный момент решается вопрос относительно сообщения мужчине о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

«По указанному факту следователями Корабельного отдела полиции начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.121 УК Украины («Преднамеренно тяжкое телесное повреждение»), которое карается лишением свободы на срок от семи до десяти лет», – говорится в сообщении.

Напоминаем, что в Березанском районе Николаевщины 24-летний парень избил своего 25-летнего знакомого, который приставал к его сестре.