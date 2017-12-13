Полиция задержала второго из угонщиков, отобравших автомобиль у жителя Первомайска

Полиция при содействии прокуратуры 12 декабря задержала 22-летнего жителя Кировоградской области, который подозревается в угоне автомобиля в Первомайске.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Преступление случилось в ноябре этого года. Двое жителей Кировоградской области увидели объявление о продаже автомобиля «Fiat Croma» в интернете, позвонили его владельцу и договорились о встрече. Затем под видом проверки автомобиля на исправность они попросили прокатиться на машине. После этого они остановились на дороге, стали угрожать огнестрельным оружием владельцу автомобиля, отобрали у него документы на машину и скрылись с места преступления.

Одного из злоумышленников, 21-летнего подозреваемого задержали почти через сутки, его взяли под стражу. Второму подозреваемому также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.