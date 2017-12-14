Апелляционный суд отпустил из-под стражи подозреваемую в организации наркоторговли на Николаевщине

Апелляционный суд Николаевской области отменил продление содержания под стражей подозреваемой в наркоторговле через «закладки» на территории области.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Апелляционного суда в Николаевской области.

Как известно, что подозреваемых в наркоторговле задержали 23 сентября в городе Первомайске, где они торговали наркотиками путем «закладок». Всего у них нашли 5 литров ацетилированного опия, что по ценам черного рынка составляет более 750 тысяч гривен. Обнаружили 25 тайников, в которых преступники хранили наркотики.

25 сентября организатору группировки, жительнице Кировоградской области, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 800 тысяч гривен. Двух других подозреваемых также арестовали с возможностью внесения залога в размере 500 тысяч гривен и 800 тысяч гривен. А четвертую подозреваемую, на иждивении которой находится трое несовершеннолетних детей, поместили под домашний арест.

В апелляционной жалобе адвокат просил отменить постановление следственного судьи Центрального районного суда Николаева о продлении ареста подозреваемой жительнице Кировоградской области до 21 января 2018 года.

Адвокат утверждал, что следственный судья не мотивировал необходимость продления ареста его подзащитной. Также защитник отметил, что подозреваемая имеет постоянное место жительства и положительную характеристику. Кроме того, подозреваемая беременна, и имеет двух малолетних детей в возрасте 8 и 3 лет. Один ребенок при этом болеет эпилепсией.

Отметим, что подозреваемая ранее привлекалась к уголовной ответственности.

В итоге судьи апелляционной инстанции согласились с доводами адвокатов и отменили решение судьи продлить подозреваемой содержание под стражей. При этом в определении суда не указано, что подозреваемой избрали какую-либо другую более мягкую меру пресечения.

Напомним, в Николаеве патрульные задержали двух жителей Тернополя, которые делали «закладки» с наркотиками.