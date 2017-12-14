«Без ничего, без протокола», – николаевец заявил, что люди в полицейской форме отобрали у его дочери электрошокер

Николаевец возмутился, что люди в полицейской форме отобрали у его 13-летней дочери электрошокер, которым она отгоняла стаю агрессивных бродячих собак.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор КП «Николаевская областная типография» Сергей Ищенко.

Ищенко пишет, что инцидент произошел в среду, 13 декабря, около 16:00 в районе пешеходного понтонного моста через речку Ингул.

«Налетела стая собак - но отгавкиваться пришлось не от них! Мой ребенок, достав шокер - разогнала собак в момент (если кто не знает - собаки боятся звуков шокера)! Ситуация могла бы этим и закончиться, но звук шокера привлек и полицию (или псевдополицию)! Подошли трое, девушка в форме, двое мужчин в гражданском – «я вот мент, полицейский в смысле (это цитата дочери) - у вас тут шокер, вы ж им можете кого то ...» И отжали шокер. Без ничего, без протокола, и т.п. Ребенок, напоминаю, 13 лет - растерялась - ни удостоверение не попросила предъявить, ни на телефон их сфотографировать/заснять», – написал Ищенко.

Он уверяет, что вечером по телефону обращался в Главное управление Нацполициии области, Центральный отдел полиции и в управление патрульной полиции, но там ответили, что пешеходных патрулей в то время на указанной территории не было.

«Девушка полицейский - в форме (она сейчас сильно узнаваемая, чтоб можно было ошибиться), но без знаков различия, без бляхи, без шевронов (рост примерно 170, слега полноватая, брюнетка), без кепи. Это или гоп-стоп «под полицию» - как в Запорожье или новые старые «менты-полицейские», которые не патрулируют, а сидят по райотделам и не оставляют привычки при случае что-то отжать», – добавил николаевец, отметив, что собирается пройтись по отделениям полиции и найти эту девушку.

В комментариях под этой записью пресс-секретарь управления патрульной полиции Николаева Виталий Душко также повторил, что патрульных там не было. В отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области «Преступности.НЕТ» также рассказали, что заявлений о совершении преступления по даному факту не поступало.

Напомним, в Николаеве незнакомец на улице, представившись полицейским, отобрал у подростка планшет.