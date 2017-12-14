В Николаеве разыскивают водителя «Chrysler», который сбил пешехода и скрылся

Фото - иллюстрация В Николаеве патрульная полиция разыскивает водителя красного автомобиля «Chrysler», который сбил пешехода и сбежал с места происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Происшествие случилось 30 ноября около 13:10 в районе дома №240 на улице Чкалова. У автомобиля разбит левый задний фонарь стоп-сигнала.

Полиция просит граждан, которые имеют какие-либо сведения об этом ДТП или местонахождении разыскиваемой машины, сообщить по телефонам 0932309589, 53-18-44, 102 или обратиться по адресу: Николаев, улица Новозаводская 1Б, кабинет 113.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине за 10 месяцев этого года по вине пьяных водителей случилось 35 ДТП.