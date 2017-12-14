Власти Ирака казнили через повешение 38 боевиков ИГИЛ и Аль-Каиды

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 9 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(5)   

В четверг, 14 декабря, власти Ирака казнили 38 боевиков террористических организаций Исламское государство и Аль-Каида.

Об этом сообщает AFP, передает «Новое время».

Сообщается, что террористов казнили через повешение в тюрьме в южном городе Насирия. В распоряжении о смертном приговоре указано, что их казнили за террористическую деятельность.

По словам источника в тюремной администрации, все казненные были иракцами, у одного также было гражданство Швеции.

Международная правозащитная организация Amnesty International неоднократно высказывала озабоченность по поводу смертной казни в Ираке. Эта страна входит в число лидеров по применению смертной казни после Китая, Ирана и Саудовской Аравии.

Напомним, что СБУ задержала группу лиц, связанных с ИГИЛ, которые занимались изготовлением поддельных документов для мигрантов.

Виолетта Чех

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность