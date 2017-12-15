Олигарх Дыминский отреагировал на подозрение в смертельном ДТП, обвинив Администрацию Президента в рейдерстве

Руководство телеканала ZIK заявило о попытке рейдерского захвата телеканала от имени Администрации президента народным депутатом Глебом Загорием, напрямую связав это с вручением инвестору телеканала Петру Дыминскому подозрения по делу о смертельном ДТП.

Об этом говорится в сообщении телеканала.

- Именно после этой неудачной рейдерской попытки начались очередные манипуляции общественным мнением со стороны правоохранительных органов о причастности Дыминского к ДТП, - сказано в заявлении.

ZIK также подтвердил, что Дыминский остается за границей.

Напомним, 12 декабря суд удовлетворил прошение прокуратуры о задержании предпринимателя и президента ФК Карпаты Петра Дыминского, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения. В дальнейшем его готовятся объявить в международный розыск, если он не явится в суд. Ранее ему сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП.

Как известно, 18 августа автомобиль владельца ФК «Карпаты» Петра Дыминского стал участником аварии, в результате которой погибла 31-летняя женщина. Тогда вину в наезде на ее взял на себя охранник Дыминского Андрей Борщ. Сам Дыминский с 22 августа находится за пределами Украины. 30 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведенная экспертиза ДНК с подушек безопасности в автомобиле показала, что охранник Дыминского не был за рулем в момент аварии. 9 декабря мать погибшей в результате ДТП Мария Трила заявила о полном возмещении убытков в результате ДТП и отсутствии материальных претензий в связи с аварией.