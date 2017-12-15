В центре Николаева установили и нарядили еще одну городскую новогоднюю ёлку

В Николаеве, возле Каштанового сквера 15 декабря закончили установку и нарядили вторую городскую новогоднюю ёлку.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

После обеда вокруг городской ёлки собралось немало рабочих – четверо на «подъемниках» наряжали её, а еще несколько человек внизу корректировали их действия, чтобы игрушки висели красиво. Сами же украшения николаевцам знакомы – они висели на ёлке и в предыдущие годы. Всевозможные яркие шарики, «шишки», «сосульки» и гирлянды уже дополняют красоту зеленого дерева.

Не остался без внимания и сам Каштановый сквер. К Рождественским праздникам его начали украшать гирляндами и минималистичными красными шариками.

Уже 19 декабря, на День Святого Николая обе елки (новая на площади Соборной и старая в Каштановом сквере) в рамках праздничной программы «загорятся» яркими огоньками.