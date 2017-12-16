Полиция задержала мошенников, которые притворяясь банковскими работниками, выманили у киевлян 100 тысяч гривен

Киберполиция разоблачила двух киевлян, которые представляясь работниками банков, вмешивались в работу электронных банковских счетов.

Об этом сообщили в киевском Департаменте киберполиции, передает УНИАН.

«Злоумышленники, действуя умышленно и согласованно, путем обмана, узнавали у клиентов банка конфиденциальную информацию об их банковских карточках (PIN-коды, пароли входа в систему онлайн-банкинга). В дальнейшем, через Интернет, с помощью услуги «оплата частями», осуществляли покупки товаров в сетях различных магазинов, рассчитываясь онлайн банковскими карточками пострадавших», - говорится в сообщении.

Аферистами оказались 18-летняя девушка и 27-летний парень.

От действий злоумышленников пострадали не менее 100 людей. В течение двух месяцев мошенники обманули граждан на более 100 тыс гривен. Полиция устанавливает других возможных пострадавших.

Во время обысков по месту жительства аферистов изъяли компьютерную технику, флэш-носители и документацию. Обоим злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Полтавщине задержали мошенников, которые от имени властей собирали «пожертвования» с бизнесменов