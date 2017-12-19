«Предложили сто гривен», - в Николаеве полиция охраны задержала вора, который сбрасывал с ж/д состава уголь

Во вторник, 19 декабря, в Николаеве полицейские охраны задержали вора, который выбрасывал из вагонов проходящего железнодорожного состава уголь.

Об этом сообщают в Управлении полиции охраны в Николаевской области.

Около 12:00 маневренный диспетчер железной дороги сообщил в полицию, что в районе Каботажного спуска проходит рельсовый подвижной состав, с вагонов которого мужчина сбрасывает уголь. Сообщение передали через центр управления нарядами полиции Николаевской области – «Цунами» и на место происшествия прибыли полицейские охраны.

По словам сержанта полиции Вадима Орфиняка, увидев их мужчина попытался сбежать, однако они его догнали и вызвали следственно – оперативную группу Заводского отдела полиции. Сам злоумышленник рассказал, что ему предложили деньги за ворованный уголь.

- Мне предложили сто гривен за то, что я соберу уголь и отнесу его в указанное место. Деньги никогда лишними не будут, а такую работу я могу выполнить за полчаса, - рассказал задержанный 45-летний николаевец.

Недалеко от железнодорожного полотна полицейские обнаружили склад с украденным топливом. По предварительным подсчетам сумма твердого горючего, сброшенного с вагонов, составляет более 30 тысяч гривен. Сейчас по данному факту проводят необходимые следственные действия, и устанавливают лиц, причастных к краже угля.

Напомним, что ранее в Николаеве женщина вовремя заметила «щипача» в «маршрутке» и его задержали.