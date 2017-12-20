Экс-директора Луцкого хлебокомбината задержали по подозрению в растрате почти 60 миллионов гривен

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 19 декабря 2017 года под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали бывшего директора Государственного предприятия «Луцкий КХП №2» по подозрению в растрате зерна на сумму более 58,81 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Так, в этот же день бывшему чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Как установило следствие, ОАО «Аграрный фонд» (100% акций принадлежит государству) в ноябре 2013 года передал зерно на ответственное хранение в ГП «Луцкий КХП №2».

«Тогдашний руководитель ГП, без получения разрешения собственника зерна, решил отгрузить его коммерческим структурам без оплаты с их стороны. Таким образом, в течение апреля-июня 2014 года с элеватора ГП «Луцкий КХП №2» было вывезено более 26 тыс. тонн зерна, которое принадлежало ОАО «Аграрный фонд», что нанесло предприятию материальный ущерб на сумму более 58810000 гривен», - говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Указано, что расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2016 года.

Отметим, что должность директора ГП в 2013 году занимал Степан Москвич.

Напомним, суд восстановил в должности задержанного на взятке главу правления «Хлеб Украины».