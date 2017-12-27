Ни я, ни моя семья не имеет отношения к избиению депутата Барны, - глава Николаевского облсовета Москаленко

Виктория Москаленко Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что ни она сама, ни члены ее семьи не имеют никакого отношения к избиению депутата облсовета Федора Барны.

Соответствующее заявление она сделала в ходе итоговой пресс-конференции за год работы в среду, 27 декабря, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось о том, что в декабре прошлого года в Николаеве неизвестные в масках Дедов Морозов избили депутата областного совета Федора Барну. Позже Барна заявил, что «организаторы и заказчики нападения на него – некоторые депутаты Николаевского облсовета». А в интервью «Новости N» он прямо сказал, что его убийство заказали за 5000$ родственники Москаленко.

- Это было странное заявление. Я не знаю, что повлияло на депутата. Сначала это было для меня шоком. Но я обратилась к начальнику Национальной полиции (к начальнику главного управления Нацполиции в Николаевской области Юрию Морозу – ПН) официально с письмом, что прошу сообщить факты, которые могут каким-то образом показать, что моя семья имеет отношение к этому инциденту, указать есть такие факты. И есть ответ от начальника областной полиции, что таких фактов нет. Мне лично нужен был этот ответ для того, чтобы в юридическую плоскость выйти в этом вопросе, - сказала глава облсовета.

При этом она отметила, что посмотрит на дальнейшее поведение Барны, и еще может принять решение о подаче соответствующего иска в суд о защите деловой репутации.

- Еще есть срок исковой давности, - заявила Москаленко.

Добавив, что не намерена требовать публичных извинений от Барны.