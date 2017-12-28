На Киевщине прокурор отдал разыскиваемый Интерполом «Bentley» посторонним людям

Сотрудник Бориспольской местной прокуратуры безосновательно отдал посторонним лицам автомобиль Bentley, который находился в международном розыске по линии Интерпола

Об этом сообщили в прокуратуре Киевской области.

«Обвиняемый, злоупотребляя служебным положением, выдал автомобиль марки Bentley стоимостью 890 тысяч гривен, который принадлежал юридическому лицу-нерезиденту и находился в международном розыске по линии Интерпола, лицам, которые не являлись собственниками указанного имущества и не имели права им распоряжаться», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в настоящее время местонахождение указанного автомобиля неизвестно.

«Теперь обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества», - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в результате совместной спецоперации с Германией в Украине задержали 12 человек, угонявших элитные автомобили в Европе