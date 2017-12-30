Суд отправил на 2 года в тюрьму водителя, который с пьяной компанией сбил насмерть мужчину и сбежал с места ДТП

Сергей Федишин Суд приговорил к четырем годам лишения свободы водителя «Daewoo Lanos», который в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть мужчину и сбежал с места происшествия.

Об этом говорится в соответствующем приговоре Центрального районного суда Николаева.

Как сообщалось, трагедия случилась 10 июля около 01:00 у дома №148 по проспекту Центральному. Водитель «Daewoo Lanos» значительно превысил скорость и сбил мужчину, который пересекал проезжую часть. В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Позже оказалось, что водитель Сергей Федишин и его пассажиры перед поездкой распивали спиртное. Также оказалось, что Федишин на момент происшествия был лишен водительского удостоверения за пьяную езду.

В суде обвиняемый уверял, что сразу после наезда он испугался от содеянного, не остановился и скрылся с места происшествия. Позже, уже в 08:00 он на место дорожно-транспортного происшествия вызвал полицию. Также он заявил, что в содеянном искренне раскаивается и возместил потерпевшей материальный в 15 тысяч гривен.

Стоит отметить, что согласно судебно-медицинской экспертизе полученные травмы погибшего были такой тяжести, что он не смог бы выжить при своевременном оказании квалифицированной медицинской помощи.

В итоге суд признал Федишина виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения») и частью 1 статьи 135 («Оставление в опасности») Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Напомним, в Доманевке Николаевской области полиция задержала пьяного водителя, который сбил насмерть пенсионерку и убежал с места ДТП.