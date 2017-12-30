В Харькове неизвестный с взрывчаткой захватил заложников в отделении «Укрпочты»

В Харькове на улице Шевченко неизвестный захватил заложников в отделении «Укрпочты».

Об этом сообщает «Украинская правда».

Представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном помещении находятся люди. Территорию возле места инцидента оцепили, на месте находятся около 20 сотрудников патрульной полиции, пожарные и «скорая». На месте также работают взрывотехники и «полиция диалога» - переговорщики.

На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто. В полиции Харькова официально инцидент не прокомментировали, отказавшись подтвердить сам факт происшествия.

В свою очередь представитель Нацполии Ярослав Тракало сообщил, что по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения «Укрпочты», внутри есть люди. На место выехали следственно-оперативная группа и руководство харьковской полиции.

«Мужчина внутри «Укрпочты» сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего неизвестно», - сообщил Тракало.

Как пишет «Интерфакс-Украина», вооруженный человек, захвативший отделение «Укрпочты», взял в заложники 9 взрослых и двоих детей.

- Там 9 взрослых и двое детей. Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт, - сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.

Журналист Ярослав Минервин на своей странице в «Facebook» со ссылкой на очевидцев написал, что захвативший заложников преступник пытался ограбить отделение «Укрпочты», но его попытка оказалась неудачной.

Обновлено 18:58. Из почтового отделения вывели 3 женщин и 2 детей. Об этом Президенту Украины доложил глава СБУ, сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко. В полиции Харьковской области подтвердили, что из отделения почты вывели детей и женщин.

"По состоянию на 18:10 полицейским удалось уговорить злоумышленника отпустить часть удерживаемых людей - 2 детей и 3 женщин. Они сейчас в безопасности", - сообщает пресс-служба областной полиции.

Среди освобожденных - мальчик Андрей Ремыга, который был в заложниках вместе с мамой. По его словам, захвативший здание мужчина заявлял, что их всех отпустят, "но понемногу". Он отметил, что внутри находилось 7 человек.

- Он все время нам предлагал чай или кофе. Не обижал. Он на себя нацепил взрывчатку и говорил, что если полиция не будет его слушать, он ее взорвет. Она была в бутылках и туда что-то положили, и там синее на ней горело, лампочка, - рассказал Андрей.

В полиции сообщают, что из Киева в Харьков самолетом Нацгвардии перебрасывают дополнительные силы спецназа КОРД. Оцепленная территория находится под контролем снайперской группы. Также на месте спецназ СБУ Альфа.

Напомним, что ранее в Москве директор кондитерской фабрики захватил заложников.