Николаевская полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины в зале игровых автоматов - он скрывался у родственников

В Николаеве во вторник, 2 января, полиция задержала преступника, который вечером 1 января убил мужчину в одном из игорных заведений города.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Как известно, 1 января в одном из игорных заведений на улице Космонавтов возник конфликт в ходе которого одному из посетителей нанесли смертельное ножевое ранение. По данному факту полиция открыла уголовное производство.

На месте происшествия полицейские выяснили, что телесные повреждения 24-летнему мужчине нанес неизвестный в ходе внезапно возникшего конфликта. По словам свидетелей конфликта, конфликт произошел в связи с тем, что сделал замечание наглядно знакомому, когда тот не поздоровался.

По указанному факту следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам ч.2 ст.121 УК Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), которое карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Сотрудники Ингульского отдела полиции установили личность злоумышленника и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. 26-летний николаевец скрывался у родственников. На данный момент с ним работают следователи.